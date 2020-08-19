Поздравление Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани с Днем независимости.

"Убежден, что последовательная реализация планов развития вашей страны в русле гражданского согласия и примирения поможет Афганистану достигнуть значительных успехов по всем направлениям", - говорится в поздравлении.