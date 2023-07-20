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Президент Беларуси поздравил президента Колумбии с Днем независимости страны
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравилпрезидента Колумбии Густаво Петро с Днем независимости.
"Беларусь, приверженная идеям взаимовыгодного развития, мирного урегулирования любых конфликтов, высоко ценит значительные шаги руководства Колумбии по установлению согласия и спокойствия на колумбийской земле", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что Беларуси очень близка социальная политика Президента Колумбии, которая ориентирована на повышение уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения.
"Минск заинтересован выйти на новый уровень сотрудничества с Боготой и более полно реализовать возможности двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Густаво Петро отличного здоровья и плодотворной деятельности при исполнении ответственной государственной миссии, а народу Колумбии - мира и благополучия.
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