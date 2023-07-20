Президент Беларуси поздравил президента Колумбии с Днем независимости страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравилпрезидента Колумбии Густаво Петро с Днем независимости.



"Беларусь, приверженная идеям взаимовыгодного развития, мирного урегулирования любых конфликтов, высоко ценит значительные шаги руководства Колумбии по установлению согласия и спокойствия на колумбийской земле", - говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что Беларуси очень близка социальная политика Президента Колумбии, которая ориентирована на повышение уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения.



"Минск заинтересован выйти на новый уровень сотрудничества с Боготой и более полно реализовать возможности двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко пожелал Густаво Петро отличного здоровья и плодотворной деятельности при исполнении ответственной государственной миссии, а народу Колумбии - мира и благополучия.