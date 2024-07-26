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Президент Беларуси поздравил Президента Кубы с Днем национального восстания
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с Днем национального восстания, пишет БЕЛТА.
"Именно с этого события начался путь Кубы к построению социально ориентированного государства, которое проводит честную внутреннюю и внешнюю политику", - говорится в поздравлении.
Для Беларуси Куба является одним из важнейших партнеров и друзей в Западном полушарии, обратил внимание Президент.
"Убежден, нам необходимо не только расширять сотрудничество в традиционной сфере торговли, но и выходить на кооперационные формы взаимодействия. Создание совместных предприятий по производству цельномолочной продукции, лекарственных средств, тракторов даст начало качественно новому этапу в наших экономических отношениях", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов во всех начинаниях, а братскому кубинскому народу - мира и благополучия.
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