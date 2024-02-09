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Президент Беларуси поздравил президента Мозамбика с 65-летием
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси с 65-летием, пишет БЕЛТА.
"В сложных современных условиях Вы беззаветно и безупречно работаете на пользу своей Родины и мозамбикского народа", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что связь двух стран, которая берет начало в двадцатом веке, сейчас отчетливо ощущается и является хорошим фундаментом для эффективного раскрытия всего потенциала двустороннего сотрудничества.
"Беларусь имеет успешный опыт взаимодействия с рядом стран Африки. Мы активно помогаем африканским партнерам в механизации сельскохозяйственного комплекса и обеспечении продовольственной безопасности, принимаем непосредственное участие в проектах производственной кооперации. Готовы поделиться белорусскими технологиями и компетенциями с мозамбикскими друзьями", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко пожелал Филипе Жасинту Ньюси доброго здоровья и успехов на ответственном государственном посту.
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