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Президент Беларуси поздравил Президента Таджикистана с национальным праздником - Днем Государственной независимости
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником - Днем Государственной независимости, пишет БелТА.
"Ваша страна успешно претворяет в жизнь планы по модернизации экономики, росту социальной защищенности и благосостояния граждан, эффективно решает задачи по обеспечению региональной безопасности, укрепляя свой авторитет на международной арене", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что глубоко удовлетворен интенсификацией сотрудничества между Минском и Душанбе на различных уровнях.
"Убежден, наш активный и доверительный диалог по всем вопросам является прочной основой дальнейшего развития отношений дружбы, союзничества и стратегического партнерства", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья, семейного счастья и новых свершений, а таджикскому народу - мира, согласия и процветания.
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