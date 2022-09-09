Президент Беларуси поздравил Президента Таджикистана с национальным праздником - Днем Государственной независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником - Днем Государственной независимости, пишет БелТА.



"Ваша страна успешно претворяет в жизнь планы по модернизации экономики, росту социальной защищенности и благосостояния граждан, эффективно решает задачи по обеспечению региональной безопасности, укрепляя свой авторитет на международной арене", - говорится в поздравлении.



Глава государства подчеркнул, что глубоко удовлетворен интенсификацией сотрудничества между Минском и Душанбе на различных уровнях.



"Убежден, наш активный и доверительный диалог по всем вопросам является прочной основой дальнейшего развития отношений дружбы, союзничества и стратегического партнерства", - отметил Президент.



Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья, семейного счастья и новых свершений, а таджикскому народу - мира, согласия и процветания.