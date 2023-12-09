Глава белорусского государства поздравил Президента Танзании и народ этой страны с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Танзании Самию Сулуху Хасан и народ этой страны с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"За годы суверенитета ваша страна сумела достичь очевидного прогресса, успешно решая важнейшие социально-экономические задачи. Беларусь готова к совместной работе в целях эффективного использования имеющихся возможностей, увеличения объема двусторонней торговли, формирования договорно-правовой базы сотрудничества. Отмечаю существенный потенциал для развития кооперации между нашими государствами в сферах сельского хозяйства, промышленности и туризма", - говорится в поздравлении.