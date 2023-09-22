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Президент Беларуси поздравил Президента Туркменистана с днем рождения

Президент Беларуси поздравил Президента Туркменистана с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Текст поздравления размещен на сайте Президента Беларуси.

Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, мира и благополучия, новых успехов на благо Туркменистана.

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