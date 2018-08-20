Президент Беларуси поздравил Президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венгрии Яноша Адера и народ этой страны с национальным праздником - Днем Святого Иштвана.

"Убежден, что дружественные отношения, которые сложились между нашими государствами, будут и в дальнейшем содействовать развитию конструктивного белорусско-венгерского взаимодействия в различных отраслях", - говорится в поздравлении.