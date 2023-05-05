Президент Беларуси поздравил работников печати с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников печати с профессиональным праздником.



Дорогие друзья!



Примите самые добрые и искренние поздравления с Днем печати.



Этот праздник объединяет тысячи увлеченных и творческих мастеров печатного слова - продолжателей национальных традиций журналистики и просвещения.



Красотой языка и силой таланта в современном потоке событий и фактов вы помогаете выделить главное, снова и снова открывая людям мир информации, аналитики, справочной и художественной литературы, в котором переплетены знания и мудрость поколений.



Каждая ваша публикация или издательский проект вносят свой вклад в развитие общества, укрепление государственности и нравственных ориентиров.



Благодарю работников и ветеранов отрасли за преданность профессии, принципиальную гражданскую позицию, открытость и объективность.



Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и трудовых успехов.



Александр Лукашенко