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Президент Беларуси поздравил работников печати с профессиональным праздником

Президент Беларуси поздравил работников печати с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников печати с профессиональным праздником.

Дорогие друзья!

Примите самые добрые и искренние поздравления с Днем печати.

Этот праздник объединяет тысячи увлеченных и творческих мастеров печатного слова - продолжателей национальных традиций журналистики и просвещения.

Красотой языка и силой таланта в современном потоке событий и фактов вы помогаете выделить главное, снова и снова открывая людям мир информации, аналитики, справочной и художественной литературы, в котором переплетены знания и мудрость поколений.

Каждая ваша публикация или издательский проект вносят свой вклад в развитие общества, укрепление государственности и нравственных ориентиров.

Благодарю работников и ветеранов отрасли за преданность профессии, принципиальную гражданскую позицию, открытость и объективность.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и трудовых успехов.

Александр Лукашенко

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