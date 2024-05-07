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Президент Беларуси поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником, пишет БЕЛТА.
Этот праздник объединяет преданных своему делу профессионалов, чьи знания и ответственный труд формируют контуры высокотехнологичной информационно-коммуникационной среды независимого белорусского государства, расширяют границы распространения правдивой информации, обратил внимание Президент.
"Ваша деятельность служит проводником объективных знаний и смыслов в каждый дом, позволяя человеку в режиме реального времени ощущать окружающий мир и ритм современной жизни, - говорится в поздравлении. - Благодаря вашему таланту и техническому мастерству люди, события и факты обретают запоминающиеся образы и эфирное звучание, становятся доступными, понятными и узнаваемыми для широкой аудитории".
Глава государства выразил уверенность в том, что славные традиции ветеранов телерадиовещания и связи получат достойное продолжение в достижениях современников.
Александр Лукашенко пожелал работникам радио, телевидения и связи доброго здоровья, счастья, новых идей и успехов во всех начинаниях.
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