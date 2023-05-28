3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Президент Беларуси поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность Президента Турции
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность Президента Турции, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всем мире, - самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа. Важные социально-политические события в Турции совпали с тяжелыми испытаниями после удара стихии. Но, несмотря на этот вызов, удалось сохранить стабильность в обществе, для которого Вы делаете все возможное и даже больше. Считаю Вас достойным, сильным политиком и хорошим другом Беларуси. У нас одинаковые интересы по деэскалации международной обстановки, обеспечению продовольственной безопасности и мирному разрешению споров. Можете на нас всегда рассчитывать", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на скорую встречу с Президентом Турции в соответствии с договоренностями, достигнутыми в октябре 2022 года в Астане.
"Уверен, что отношения доверия и взаимного уважения, которые сложились между Минском и Анкарой за многие десятилетия, будут и в дальнейшем укрепляться на благо наших стран и народов", - подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану здоровья, благополучия и всяческих успехов в благородных делах, а дружественному турецкому народу - мира, стабильности и процветания.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все