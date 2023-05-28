Президент Беларуси поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность Президента Турции

"Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всем мире, - самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа. Важные социально-политические события в Турции совпали с тяжелыми испытаниями после удара стихии. Но, несмотря на этот вызов, удалось сохранить стабильность в обществе, для которого Вы делаете все возможное и даже больше. Считаю Вас достойным, сильным политиком и хорошим другом Беларуси. У нас одинаковые интересы по деэскалации международной обстановки, обеспечению продовольственной безопасности и мирному разрешению споров. Можете на нас всегда рассчитывать", - говорится в поздравлении.