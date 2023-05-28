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Президент Беларуси поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность Президента Турции

Президент Беларуси поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность Президента Турции

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность Президента Турции, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всем мире, - самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа. Важные социально-политические события в Турции совпали с тяжелыми испытаниями после удара стихии. Но, несмотря на этот вызов, удалось сохранить стабильность в обществе, для которого Вы делаете все возможное и даже больше. Считаю Вас достойным, сильным политиком и хорошим другом Беларуси. У нас одинаковые интересы по деэскалации международной обстановки, обеспечению продовольственной безопасности и мирному разрешению споров. Можете на нас всегда рассчитывать", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на скорую встречу с Президентом Турции в соответствии с договоренностями, достигнутыми в октябре 2022 года в Астане.

"Уверен, что отношения доверия и взаимного уважения, которые сложились между Минском и Анкарой за многие десятилетия, будут и в дальнейшем укрепляться на благо наших стран и народов", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану здоровья, благополучия и всяческих успехов в благородных делах, а дружественному турецкому народу - мира, стабильности и процветания.

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