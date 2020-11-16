Президент Беларуси поздравил ЮНЕСКО с 75-летием основания организации

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле с 75-летием основания организации.

Глава государства отметил, что на протяжении своей долгой истории ЮНЕСКО достойно выполняет почетную гуманитарную миссию по укреплению мира и безопасности, обеспечению справедливости, всеобщего уважения прав и основных свобод человека независимо от национальности и вероисповедания.

"В сегодняшних обстоятельствах острого дефицита доверия и солидарности объединительная и созидательная деятельность ЮНЕСКО особенно необходима всему человечеству. Организация должна играть более активную конструктивную роль в поддержании диалога культур, повышении доступности образования, реализации принципа мирного разрешения существующих споров и конфликтов", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что Беларусь как страна - основательница ООН и ответственный член мирового сообщества готова делать все необходимое для укрепления авторитета и повышения значимости организации по вопросам образования, науки и культуры в целях преодоления проблем и вызовов современности. Александр Лукашенко пожелал Одре Азуле доброго здоровья и успешного управления деятельностью влиятельной международной организации.