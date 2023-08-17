Президент Беларуси поздравил жителей Индонезии с Днем независимости

Индонезия 17 августа отмечает День Независимости. Акт о провозглашении государственного суверенитета был подписан в августе 1945 года. Президент Беларуси поздравил главу Индонезии Джоко Видодо и индонезийский народ с национальным праздником.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами особенно приятно отметить укрепление двусторонних связей, рост торговли и расширение договорно-правовой базы. Глава государства выразил уверенность, что удастся в полной мере реализовать потенциал взаимодействия по линии продовольственной безопасности, образования и туризма.