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Президент Беларуси предложил журналисту ВВС взять интервью в прямом эфире
От миграционного кризиса на белорусско-польской границе до взаимоотношений с ЕС и Россией - Президент дал интервью британской медиакомпании BBС. Беседа Александра Лукашенко с международным обозревателем Стивеном Розенбергом длилась около часа.
Представители британской корпорации просили Александра Лукашенко об этой встрече. Репортеры несколько дней провели на границе, а точнее, на белорусской стороне кордона, не встретив в работе никаких препон. В отличие от позиции польских экс-партнеров по Евросоюзу, которые устроили настоящую информационную блокаду, поставив жесткий заслон и своим, и зарубежным медиа для освещения событий последних недель. Но миграционный кризис - лишь одна из тем, которые звучали в интервью журналиста BBC.
Гостя интересовали детали разговора Александра Лукашенко с канцлером Германии - Ангелой Меркель, отношения Беларуси с Европой и ближайшим союзником - Россией, поствыборные события в нашей стране.
Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко британской медиакомпании BBC смотрите
Впрочем, формулировки британского репортера не отличались оригинальностью. Риторика западных СМИ по-прежнему основана на предвзятых оценках и неподтвержденных фактами обвинениях. И эта беседа не стала исключением.
Александр Лукашенко раскрыл шокирующие подробности о том, как совершалась атака на беженцев со стороны Польши
Очередной журналист приехал на интервью к главе государства с очевидным набором штампов, которые Президент уже не раз опровергал.Александр Лукашенко в свойственной ему манере говорил прямо и открыто, терпеливо развенчивая все фейки западного медиа.Они касались и ситуации на границе. Не секрет - Евросоюз выставляет виноватой в кризисе Беларусь. Но это не мы стали его причиной, не мы организовали химическую атаку на беженцев, не мы бросали светошумовые гранаты в сторону беззащитных людей. А BBC увидело лишь камни в руках мигрантов. Но Президент раскрыл все детали атаки на беженцев со стороны Польши.
Кстати, британский журналист получил буквально еще одно предложение об интервью лично от Президента, но в прямом эфире. Александр Лукашенко уверен - западный зритель имеет право услышать беседу без купюр. А состоявшийся разговор, смеем предположить, вряд ли получит столько эфирного времени, чтобы исключить домыслы и двойные толкования. Впрочем, предложение Президента британского репортера явно озадачило. Да и захочет ли западная публика слушать и слышать иную точку зрения - большой вопрос!
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