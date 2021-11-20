Президент Беларуси предложил журналисту ВВС взять интервью в прямом эфире

От миграционного кризиса на белорусско-польской границе до взаимоотношений с ЕС и Россией - Президент дал интервью британской медиакомпании BBС. Беседа Александра Лукашенко с международным обозревателем Стивеном Розенбергом длилась около часа. Представители британской корпорации просили Александра Лукашенко об этой встрече. Репортеры несколько дней провели на границе, а точнее, на белорусской стороне кордона, не встретив в работе никаких препон. В отличие от позиции польских экс-партнеров по Евросоюзу, которые устроили настоящую информационную блокаду, поставив жесткий заслон и своим, и зарубежным медиа для освещения событий последних недель. Но миграционный кризис - лишь одна из тем, которые звучали в интервью журналиста BBC. Гостя интересовали детали разговора Александра Лукашенко с канцлером Германии - Ангелой Меркель, отношения Беларуси с Европой и ближайшим союзником - Россией, поствыборные события в нашей стране.

Очередной журналист приехал на интервью к главе государства с очевидным набором штампов, которые Президент уже не раз опровергал.Александр Лукашенко в свойственной ему манере говорил прямо и открыто, терпеливо развенчивая все фейки западного медиа.Они касались и ситуации на границе. Не секрет - Евросоюз выставляет виноватой в кризисе Беларусь. Но это не мы стали его причиной, не мы организовали химическую атаку на беженцев, не мы бросали светошумовые гранаты в сторону беззащитных людей. А BBC увидело лишь камни в руках мигрантов. Но Президент раскрыл все детали атаки на беженцев со стороны Польши.