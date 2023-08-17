Президент Беларуси предрекает исчезновение Украины как государства, если сейчас не остановить конфликт

Президент Беларуси Александр Лукашенко предрекает исчезновение Украины как государства, если сейчас не остановиться и не сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас Россия перемелет вас там. Живую силу и технику. Уже тех мотивированных, идеологически настроенных нациков, как их называли, нацменов, крепких этих людей идеологически нет. Они все погибли уже. Кто здесь воюет уже? Тех, кого вы на улицах поймаете и сюда привезете. Они не подготовлены. Ну и немного военных. Они не справятся с этой машиной. Россия перестроилась. У России сегодня на фронте новейшее оружие. Уже беспилотников хватает. Уже совсем другая армия. И самое опасное - они имеют 250 тыс. добровольческий корпус. Россия имеет 250 тыс., которые сейчас подготовлены и в резерве. На фронте сейчас у россиян меньше", - заявил Президент Беларуси.

По его словам, российские войска "сидят в обороне" не потому, что не могут наступать. "Не нужно. А вы идете, понимаете, как обколотые и выпившие. Вы идете наперевес, как в кино немцев показывают. Идете на эти баррикады, но вы не доходите даже, это мы видим, до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами. У вас 45 тыс. человек за время контрнаступа погибло и калеками ушли оттуда. Потери у вас на фронте один к восьми", - сказал Александр Лукашенко.

Президент продолжил: "Вот они вас тут перемелют, а потом сделают то, чего вы больше всего боитесь и руководство (Украины - прим. ред.). Они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье. Что вы будете потом делать?"

С другой стороны "поляки руки потирают, подталкиваемые американцами". "Они у вас отрежут запад (Украины - прим. ред.). У вас останется клочок (территории - прим. ред.), если останется. Вот что с вами будет? И государства как Украины, нашего с вами государства, не будет. Родной земли нашей - вашей и моей", - подчеркнул белорусский лидер.

Журналистка спросила, предрешенная ли это история.

"Если вы сейчас не остановитесь, это будет. Если сейчас вы не сядете за стол переговоров. Россия предлагает это. Вы не хотите. Не хотите - не надо. Мощи России хватит. И никакой Запад вам в этом отношении не поможет. Надо взять голову в руки и действовать еще исходя из реалий. Но действовать в интересах вот этой огромной красивой территории. Запад уже начинает понимать, что ничего не будет. Даже с помощью Запада Украина не сможет выдержать", - ответил глава государства.