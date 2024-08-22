Президент Беларуси премьеру Госсовета Китая: Ваш визит может стать историческим

В Беларусь с официальным визитом прибылпремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян. Состоялись переговоры на высшем уровне. Это продолжение реализации договоренностей, достигнутых Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. Минск и Пекин продолжают усиливать и без того наивысший в истории уровень отношений – всепогодного всестороннего стратегического партнерства. Его Китай устанавливает очень избранно и только с партнерами, которым может в полной мере доверять.

В Азии свой особый подход к деловым вопросам. Как подчеркнул на переговорах во Дворце Независимости Александр Лукашенко, важно поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество Беларуси и Китая до политического уровня. В планах реализация инвестпроектов стратегического уровня на миллиарды долларов.



Страны сегодня подписалимасштабный пакет соглашений и договоренностей.Почти 30 документов закрепят планы по ключевым направлениям сотрудничества. В их числе экономика, торговля, технологическая и промышленная кооперация, наука, образование, транспорт, цифровое развитие, зеленая экономика и связи регионов.

О визите, который войдет в историю, обозреватель АТН Илона Красутская.

Продолжая рабочий вояж из солнечной Москвы в переменчивый в плане погоды Минск. А в Пекине сейчас вообще плюс 30. Сотрудничество же у нас всепогодное – очень точная формулировка партнерства в духе китайской мудрости.

С официальным визитом в Беларуси премьер Госсовета Китая

В Минск Ли Цян прилетел, чтобы запустить новый виток договоренностей, которые в том числе обсуждались на недавней встрече лидеров Беларуси и Китая на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Но сначала очень символичный жест - дань общей памяти.

Ли Цян- близкий соратник Си Цзиньпина еще со временегоработы в правительстве провинции Чжэцзян (ныне известной как технологический и производственный центрКитая).Должность премьера Госсовета он занял в марте прошлого года.

Я вас благодарю, господин Президент, что с первой минуты моего визита Вы меня принимаете. Я второй раз нахожусь во Дворце Независимости. 9 лет назадя был сопровождающим лицом во время визита лидера КНР Си Цзиньпина. Внизу состоялась церемония встречи. 9 лет. Быстро летит время. Ли Цян, премьер Государственного совета Китая





Начало официальных переговоров - разговор не о цифрах и проектах. Прозвучат слова об общей памяти и победе. Для Беларуси и Китая это незыблемые понятия.

Тепло приветствуя гостя, Александр Лукашенко сказал: "Вашему приезду мы придаем исключительно важное значение. Я думаю, он может быть историческим. Последний раз Вы посещали нашу Беларусь почти 10 лет назад, в 2015 году, будучи губернатором. Тогда в Беларуси широко праздновали 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Знаковой датой для нас отмечен и нынешний, 2024 год. Он проходит под знаменем 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Примечательно, что за мир и свободу на белорусской земле в партизанских отрядах, Витебском подполье боролись и ваши соотечественники, китайцы. Мы этих героев помним".

Президент подчеркнул, что СССР потерял в той войне около 30млн человек, Китай в борьбе с японскими милитаристами - больше 35 млн. "Поэтому Вторая мировая война - наша общая боль. И победа в ней наша общая".

Господин Президент, я чрезвычайно рад посетить Беларусь и встретиться с Вами. Позвольте передать искреннее приветствие от Председателя КНР Си Цзиньпина. Сразу по прибытии в Беларусь я возложил венок к мемориалу Победы. Это напоминает мне о тех славных временах, когда 70 лет назад китайский и белорусский народы вместе, бок о бок сражались в войне против фашизма. Старший сын Мао Цзэдуна преодолел тысячи километров, приехав сюда, и в качестве инструктора воевал в танковой роте на 1-м Белорусском фронте. А белорусские солдаты и советская армия также отправились в Китай, чтобы участвовать в борьбе с захватчиками. Дружба и братство дороже всего богатства. Поэтому я считаю, что мы должны особо ценить нашу дружбу, которая скреплена кровью. Ли Цян, премьер Государственного совета Китая





Поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического

В Азии самое главное - это доверие и репутация. Тот самый локомотив всех проектов - давняя дружба - блестящие отношения между главами Беларуси и Китая. Такой высочайший уровень должен быть всегда и в экономике.

Глава государства напомнил, что Беларусь и Китай установили наивысший в истории уровень отношений - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а также подчеркнул, что с председателем Си Цзиньпином его связывает давняя глубокая и искренняя дружба.



"Две страны оказывают друг другу безусловную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы",- подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в начале пандемии Беларусь первой направила в Китай самолет с гуманитарной помощью. Когда COVID докатился до нашей республики, Пекин отблагодарил в многократном размере, передав в Минск несколько десятков тонн медицинского груза, отметил Александр Лукашенко.



"Мы признательны вам за оказание технико-экономической помощи, фактическибезвозмездной помощи. Даже в сложный период пандемии удалось продолжить возведение подаренных нам Китаем объектов международного класса. Уже сегодня они становятся не просто украшением белорусской столицы, а символами дружбы наших стран. Сейчас самая актуальная задача для нас - поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического", -акцентировал Президент.

В 2023 г. товарооборот Беларуси и Китая составил $8,5 млрд

Каждый наслышан, как в Беларуси, так и в Китае (какую сферу ни возьми) мы сотрудничаем абсолютно по всем направлениям: здравоохранение, промышленность, образование.

Ежегодно растет взаимная торговля. В прошлом году она составила 8,5 млрд долларов. Основа экспорта - калийные удобрения. Кстати, в 2023-м отгружены рекордные 4 млн. тонн, это почти в 3 раза больше, чем обычно.





Geely, "Великий камень" и БНБК - знаковые проекты белорусско-китайского сотрудничества

А по импорту топ-позиция - автомобили, говоря о нашем партнерстве. Самая первая ассоциация Geely и крупнейшие проекты - индустриальный парк "Великий камень" и биотехнологическая корпорация (проект по глубокой переработке зерна, который сравнивают с космосом). Такими технологиями Китай делится с единицами стран.

Во время своего визита я готов с белорусскими коллегами полноценно реализовать договоренности двух стран на высшем уровне и в дальнейшем наращивать наше взаимовыгодное сотрудничество на благо наших стран и народов. Мы должны на высоком уровне поддерживать политическое взаимодоверие. На протяжении 32 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество Китая и Беларуси вне зависимости от внешней конъюнктуры всегда демонстрирует жизненную силу и энергию. Самая главная причина этого в том, что у нас высокий уровень взаимного доверия. Ли Цян, премьер Государственного совета Китая





В проработке 15 новых инвестпроектов на сумму свыше $3 млрд

Даже достигнув существенного прогресса, страны не останавливаются. Разрабатываются новые проекты, заключаются договоренности. Постоянные визиты на всех уровнях, в том числе высшем. В 2023 году Александр Лукашенко дважды по приглашению лидера КНР был в Китае. Как итог - новые проекты на миллиарды. Китай – ключевой инвестор в экономику Беларуси. Нашим Президентом был подписал указ, который закрепил правовую основу для развития торговли и инвестиций. А еще подписана комплексная стратегия совместного промышленного сотрудничества и технологического развития. Прочная основа для следующих проектов в этих сферах.

"В активной проработке с китайскими партнерами 15 новых инвестпроектов стратегического уровня на сумму до 3 млрд долларов", - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, наиболее важные из них - третий этап проекта по глубокой переработке зерна Белорусской национальной биотехнологической корпорации, строительство заводов по производству сульфатной беленой целлюлозы и ДСП, организация современного автоматизированного литья, производства двигателей, полипропилена, карбамида, хлората натрия, перекиси водорода, кальцинированной соды.

"Мы полагаем, что эти предприятия, которые будут построены в Беларуси, пригодятся и китайской экономике", - заявил Президент

2025 год для белорусско-китайского сотрудничества определен как Год в области науки, технологий и инноваций.

Во время визита премьера Госсовета подписаны документы, закрепляющие планы партнерства Беларуси и Китая по ключевым направлениям. Исторический – соглашение о создании зоны свободной торговли услугами и осуществлении инвестиций.

Главный по Китаю - первый вице-премьер Николай Снопков. Он курирует это направление в правительстве и знает все тонкости переговоров, которые и сегодня шли за закрытыми дверями.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: На встрече у Президента также обсуждали перспективы по развитию политических, торгово-экономических и инвестиционных отношений, взаимодействие Беларуси и Китая на внешнем контуре. Как подчеркивалось неоднократно, наши позиции по чувствительным и важным для двух стран вопросам одинаковые на всех международных площадках. Мы поддерживаем друг друга. Это очень важно, особенно в условиях турбулентности, которую видим в мировом пространстве. Ли Цян, премьер Государственного совета Китая

Главные проекты двухстороннего сотрудничества Беларуси и Китая в развитии обсудили в правительстве в узком составе, тоже за закрытыми дверями, т.е. без прессы. А вот в расширенном - в присутствии профильных министров. И по их итогам - больше ясности.





Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Проведенные переговоры показали, что и Минск, и Пекин придают большое значение развитию и укреплению всепогодного и всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху. Отношения между Беларусью и Китаем носят образцовый характер. Несмотря на беспрецедентное давление извне, общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, Беларусь и Китай продолжают строить взаимовыгодное сотрудничество. Ли Цян, премьер Государственного совета Китая

Беларусь и Китай подписали весомый пакет документов

Ключевой момент - подписание совместных документов. Их около 30. Именно они будут определять основные направления совместной работы. Документы нацелены на увеличение и оптимизацию торговли, усиление промышленной кооперации (в особенности в фармацевтике, энергетике, развитии транспортной сети, научно-техническом сотрудничестве). Также укрепим взаимодействие в сельском хозяйстве, электронной коммерции, финансах, образовании и спорте.

Подписываем дорожную карту по развитию центра традиционной китайской медицины. Традиционная китайская медицина популярна во всем мире, Беларусь не исключение. Мы должны прикладывать усилия, чтобы все новации были доступны у нас. Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси





23 августа премьер Госсовета КНР посетит индустриальный парк "Великий камень"