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Президент Беларуси премьеру Госсовета Китая: Ваш визит может стать историческим
В Беларусь с официальным визитом прибылпремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян. Состоялись переговоры на высшем уровне. Это продолжение реализации договоренностей, достигнутых Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. Минск и Пекин продолжают усиливать и без того наивысший в истории уровень отношений – всепогодного всестороннего стратегического партнерства. Его Китай устанавливает очень избранно и только с партнерами, которым может в полной мере доверять.
В Азии свой особый подход к деловым вопросам. Как подчеркнул на переговорах во Дворце Независимости Александр Лукашенко, важно поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество Беларуси и Китая до политического уровня. В планах реализация инвестпроектов стратегического уровня на миллиарды долларов.
Страны сегодня подписалимасштабный пакет соглашений и договоренностей.Почти 30 документов закрепят планы по ключевым направлениям сотрудничества. В их числе экономика, торговля, технологическая и промышленная кооперация, наука, образование, транспорт, цифровое развитие, зеленая экономика и связи регионов.
О визите, который войдет в историю, обозреватель АТН Илона Красутская.
Продолжая рабочий вояж из солнечной Москвы в переменчивый в плане погоды Минск. А в Пекине сейчас вообще плюс 30. Сотрудничество же у нас всепогодное – очень точная формулировка партнерства в духе китайской мудрости.
С официальным визитом в Беларуси премьер Госсовета Китая
В Минск Ли Цян прилетел, чтобы запустить новый виток договоренностей, которые в том числе обсуждались на недавней встрече лидеров Беларуси и Китая на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Но сначала очень символичный жест - дань общей памяти.
Ли Цян- близкий соратник Си Цзиньпина еще со временегоработы в правительстве провинции Чжэцзян (ныне известной как технологический и производственный центрКитая).Должность премьера Госсовета он занял в марте прошлого года.
Я вас благодарю, господин Президент, что с первой минуты моего визита Вы меня принимаете. Я второй раз нахожусь во Дворце Независимости. 9 лет назадя был сопровождающим лицом во время визита лидера КНР Си Цзиньпина. Внизу состоялась церемония встречи. 9 лет. Быстро летит время.
Начало официальных переговоров - разговор не о цифрах и проектах. Прозвучат слова об общей памяти и победе. Для Беларуси и Китая это незыблемые понятия.
Тепло приветствуя гостя, Александр Лукашенко сказал: "Вашему приезду мы придаем исключительно важное значение. Я думаю, он может быть историческим. Последний раз Вы посещали нашу Беларусь почти 10 лет назад, в 2015 году, будучи губернатором. Тогда в Беларуси широко праздновали 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Знаковой датой для нас отмечен и нынешний, 2024 год. Он проходит под знаменем 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Примечательно, что за мир и свободу на белорусской земле в партизанских отрядах, Витебском подполье боролись и ваши соотечественники, китайцы. Мы этих героев помним".
Президент подчеркнул, что СССР потерял в той войне около 30млн человек, Китай в борьбе с японскими милитаристами - больше 35 млн. "Поэтому Вторая мировая война - наша общая боль. И победа в ней наша общая".
Господин Президент, я чрезвычайно рад посетить Беларусь и встретиться с Вами. Позвольте передать искреннее приветствие от Председателя КНР Си Цзиньпина. Сразу по прибытии в Беларусь я возложил венок к мемориалу Победы. Это напоминает мне о тех славных временах, когда 70 лет назад китайский и белорусский народы вместе, бок о бок сражались в войне против фашизма. Старший сын Мао Цзэдуна преодолел тысячи километров, приехав сюда, и в качестве инструктора воевал в танковой роте на 1-м Белорусском фронте. А белорусские солдаты и советская армия также отправились в Китай, чтобы участвовать в борьбе с захватчиками. Дружба и братство дороже всего богатства. Поэтому я считаю, что мы должны особо ценить нашу дружбу, которая скреплена кровью.
Поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического
В Азии самое главное - это доверие и репутация. Тот самый локомотив всех проектов - давняя дружба - блестящие отношения между главами Беларуси и Китая. Такой высочайший уровень должен быть всегда и в экономике.
Глава государства напомнил, что Беларусь и Китай установили наивысший в истории уровень отношений - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а также подчеркнул, что с председателем Си Цзиньпином его связывает давняя глубокая и искренняя дружба.
"Две страны оказывают друг другу безусловную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы",- подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что в начале пандемии Беларусь первой направила в Китай самолет с гуманитарной помощью. Когда COVID докатился до нашей республики, Пекин отблагодарил в многократном размере, передав в Минск несколько десятков тонн медицинского груза, отметил Александр Лукашенко.
"Мы признательны вам за оказание технико-экономической помощи, фактическибезвозмездной помощи. Даже в сложный период пандемии удалось продолжить возведение подаренных нам Китаем объектов международного класса. Уже сегодня они становятся не просто украшением белорусской столицы, а символами дружбы наших стран. Сейчас самая актуальная задача для нас - поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического", -акцентировал Президент.
В 2023 г. товарооборот Беларуси и Китая составил $8,5 млрд
Каждый наслышан, как в Беларуси, так и в Китае (какую сферу ни возьми) мы сотрудничаем абсолютно по всем направлениям: здравоохранение, промышленность, образование.
Ежегодно растет взаимная торговля. В прошлом году она составила 8,5 млрд долларов. Основа экспорта - калийные удобрения. Кстати, в 2023-м отгружены рекордные 4 млн. тонн, это почти в 3 раза больше, чем обычно.
Geely, "Великий камень" и БНБК - знаковые проекты белорусско-китайского сотрудничества
А по импорту топ-позиция - автомобили, говоря о нашем партнерстве. Самая первая ассоциация Geely и крупнейшие проекты - индустриальный парк "Великий камень" и биотехнологическая корпорация (проект по глубокой переработке зерна, который сравнивают с космосом). Такими технологиями Китай делится с единицами стран.
Во время своего визита я готов с белорусскими коллегами полноценно реализовать договоренности двух стран на высшем уровне и в дальнейшем наращивать наше взаимовыгодное сотрудничество на благо наших стран и народов. Мы должны на высоком уровне поддерживать политическое взаимодоверие. На протяжении 32 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество Китая и Беларуси вне зависимости от внешней конъюнктуры всегда демонстрирует жизненную силу и энергию. Самая главная причина этого в том, что у нас высокий уровень взаимного доверия.
В проработке 15 новых инвестпроектов на сумму свыше $3 млрд
Даже достигнув существенного прогресса, страны не останавливаются. Разрабатываются новые проекты, заключаются договоренности. Постоянные визиты на всех уровнях, в том числе высшем. В 2023 году Александр Лукашенко дважды по приглашению лидера КНР был в Китае. Как итог - новые проекты на миллиарды. Китай – ключевой инвестор в экономику Беларуси. Нашим Президентом был подписал указ, который закрепил правовую основу для развития торговли и инвестиций. А еще подписана комплексная стратегия совместного промышленного сотрудничества и технологического развития. Прочная основа для следующих проектов в этих сферах.
"В активной проработке с китайскими партнерами 15 новых инвестпроектов стратегического уровня на сумму до 3 млрд долларов", - рассказал Александр Лукашенко.
По его словам, наиболее важные из них - третий этап проекта по глубокой переработке зерна Белорусской национальной биотехнологической корпорации, строительство заводов по производству сульфатной беленой целлюлозы и ДСП, организация современного автоматизированного литья, производства двигателей, полипропилена, карбамида, хлората натрия, перекиси водорода, кальцинированной соды.
"Мы полагаем, что эти предприятия, которые будут построены в Беларуси, пригодятся и китайской экономике", - заявил Президент
2025 год для белорусско-китайского сотрудничества определен как Год в области науки, технологий и инноваций.
Во время визита премьера Госсовета подписаны документы, закрепляющие планы партнерства Беларуси и Китая по ключевым направлениям. Исторический – соглашение о создании зоны свободной торговли услугами и осуществлении инвестиций.
Главный по Китаю - первый вице-премьер Николай Снопков. Он курирует это направление в правительстве и знает все тонкости переговоров, которые и сегодня шли за закрытыми дверями.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: На встрече у Президента также обсуждали перспективы по развитию политических, торгово-экономических и инвестиционных отношений, взаимодействие Беларуси и Китая на внешнем контуре. Как подчеркивалось неоднократно, наши позиции по чувствительным и важным для двух стран вопросам одинаковые на всех международных площадках. Мы поддерживаем друг друга. Это очень важно, особенно в условиях турбулентности, которую видим в мировом пространстве.
Главные проекты двухстороннего сотрудничества Беларуси и Китая в развитии обсудили в правительстве в узком составе, тоже за закрытыми дверями, т.е. без прессы. А вот в расширенном - в присутствии профильных министров. И по их итогам - больше ясности.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Проведенные переговоры показали, что и Минск, и Пекин придают большое значение развитию и укреплению всепогодного и всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху. Отношения между Беларусью и Китаем носят образцовый характер. Несмотря на беспрецедентное давление извне, общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, Беларусь и Китай продолжают строить взаимовыгодное сотрудничество.
Беларусь и Китай подписали весомый пакет документов
Ключевой момент - подписание совместных документов. Их около 30. Именно они будут определять основные направления совместной работы. Документы нацелены на увеличение и оптимизацию торговли, усиление промышленной кооперации (в особенности в фармацевтике, энергетике, развитии транспортной сети, научно-техническом сотрудничестве). Также укрепим взаимодействие в сельском хозяйстве, электронной коммерции, финансах, образовании и спорте.
Подписываем дорожную карту по развитию центра традиционной китайской медицины. Традиционная китайская медицина популярна во всем мире, Беларусь не исключение. Мы должны прикладывать усилия, чтобы все новации были доступны у нас.
23 августа премьер Госсовета КНР посетит индустриальный парк "Великий камень"
Завтра визит премьера Госсовета КНР продолжится, запланировано посещение индустриального парка "Великий камень". Там работают более 130 резидентов из 13 стран мира. Это самые последние технологии - от медицины до IT. Лучшие условия для работы и инвестиций, есть куда развиваться. Это вообще очень характеризует сотрудничество Беларуси и Китая.
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