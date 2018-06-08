Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Китай

Президент Беларуси около часа назад прибыл с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Международный форум начнет свою работу уже завтра в городе Циндао.

Официальная церемония встречи глубокой ночью по местному времени предваряет по-настоящему насыщенный визит.

На саммите Беларусь представит позицию и предложения по развитию и озвучит новые направления сотрудничества. Важный пункт повестки - укрепление безопасности в Евразийском регионе. Наша страна в этом вопросе известна своей четкой и последовательной позицией. Также известно, что белорусский лидер проведет ряд двусторонних встреч с главами государств - участников саммита. В их числе и переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Заявленная тематика - укрепление политического сотрудничества, реализация совместных проектов и межрегиональное взаимодействие.

Беларусь с 2015 года принимает участие в этом представительном форуме в статусе наблюдателя. Так называемая большая восьмерка - крупнейшая интеграция, которая объединяет 8 государств: это Россия, Китай, Индия, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В целом площадь входящих в организацию стран составляет 60 % территории Евразии. Общая численность населения приравнивается к половине населения планеты. Шанхайская организация сотрудничества не является военным блоком, а последовательно выступает за укрепление стабильности, безопасности и развитие экономического сотрудничества. Ежегодно ключевые партнеры на самом высоком уровне пользуются уникальной возможностью сверить позиции по важнейшим вопросам мировой повестки. Традиционно и Беларусь на саммите политических и торговых союзников не только пользуется правом голоса, но и видит результат своих конструктивных предложений.

Как исторический саммит на этот раз готовится вдохнуть шанхайский дух в мировую политику, экономику и безопасность?

О белорусской повестке и первых совместных контрактах из Циндао - Андрей Кривошеев. Выбор Циндао полон символизма. Один из главных портовых городов Китая. Здесь сходятся и Новый сухопутный Шелковый путь и морской Шелковый путь ХХI века. Оба проекта связывают экономически не только всю Евразию, включая Беларусь и нашу жемчужину - индустриальный парк "Великий камень", но и весь мир. Прямое грузосообщение с 7 сотнями мировых гаваней и 180 государствами планеты. Отсюда стремительный рост ВВП провинции более триллиона долларов. За последние 40 лет вырос в 320 раз. Где как не здесь обсуждать экономику? Кстати, власти провинции рассчитывают по итогам саммита прибавить в торговле и инвестициях именно со странами ШОС.

Исторически Циндао сравнительно молод - всего 130 лет. Но успел побывать и в германской концессии и под японской оккупацией во Вторую мировую. От немцев осталась европейская планировка центра города и лучшее местное пиво. Память о войне - стойкое стремление Китая к бескровному решению любых конфликтов и действия во вне исключительно через экономику и деликатную мягкую силу. Еще и поэтому повестка по безопасности в Циндао приобретает дополнительный символизм.

Кстати, озвученная год назад в Пекине инициатива Президента Беларуси об общей для Евразии системе кибербезопасности - на нынешнем саммите вынесена в приоритеты.

На время проведения саммита Циндао стал одним из самых безопасных крупных городов мира, если не самым безопасным. Меры для этого предприняли уникальные. Например, переселили, отправили в отпуск или в командировку почти все население города. А это около 10 миллионов человек - как вся Беларусь. В Циндао остались лишь те, кто так или иначе связан с саммитом и его безопасностью, включая официальные делегации, волонтеров, местных чиновников и прессу. В итоге в разгар туристического сезона город опустел или, как говорят здесь, затаил дыхание, чтобы не спугнуть и не исказить шанхайский дух сотрудничества.

За четыре дня до приема официальной белорусской делегации опустел и огромный Шератон - на все дни саммита это своего рода штаб-квартира Беларуси в Циндао. 23 этажа, но кроме членов белорусской делегации, местных сотрудников безопасности, дипломатов, переводчиков, волонтеров и нас, журналистов, в отеле больше никто не живет. 9 из 10 номеров пустуют. Представляете, какое подчеркнутое уважение к Беларуси и внимание к вопросам безопасности гостей со стороны официального Пекина.

Визит Президента Беларуси и участие в саммите ШОС - центральное событие года для двусторонних отношений. Хозяева переживают, всего два дня на высшем уровне. Но под визит деловые встречи, переговоры и контракты на уровне бизнеса и правительства ведутся и заключаются в течение минимум десяти дней. Циндао расширяет время и границы.

Так сегодня, в минуты, пока борт №1 еще в воздухе и пересекает всю Евразию, официальная церемония подписания сразу четырех коммерческих контрактов. Первый на 560 миллионов долларов. Сборочное производство электромобилей в Беларуси под брендом Zotye. Перспектива - высокая локализация, 30 000 авто в год, не только для белорусского рынка, но и рынков стран-соседей. Электромобили называют локомотивом будущей белоруской автоиндустрии - сборка поможет усовершенствовать отечественные технологии, и что важно - снизить цены на электрокары для белорусов.

Китайский партнер подчеркивает в основе проектов - стратегическая дружба двух стран и двух лидеров. Отсюда и льготные условия кредитования, и трансфер новейших технологий, и доверие. "Шанхайский дух" в действии. Тем более, что господин Чжу Ваншен сам родом из Шанхая.

Еще один высокотехнологичный контракт - поставка медоборудования для региональных клиник Беларуси. Стоит договор около 100 миллионов долларов. Но важнее денег новое поколение медицинских технологий.

В квартете сегодняшних соглашений - два в агробизнесе. Это поставки нашего сухого молока и первые партии мяса птицы из агрокомбината "Дзержинский". Партии и суммы по меркам всего продовольственного экспорта Беларуси пока небольшие. Но это только открытие и закрепление на рынке. Специально под Китай готовы расширять производство на десятки процентов, если не кратно. Таково поручение лидера.

Кстати, бизнес очень рассчитывает на новые встречи Президента в рамках нынешнего визита. Уже известно, что кроме официальных церемоний и выступления в широком формате саммита, у Александра Лукашенко запланирован целый ряд двусторонних встреч и переговоров, как говорят дипломаты, на полях саммита. Традиционно центральная и самая значимая: встреча с хозяином саммита - председателем КНР СИ Цзиньпином. Ожидается, что кроме детальной инспекции всего спектра сотрудничества от политики до инноваций лидеры предложат новые амбициозные проекты и сделают акцент на прямом взаимодействии регионов. Та же провинция Шаньдун, принимающая саммит, по экономике и потенциалу больше многих государств планеты.

Пока Циндао живет предвкушением большой политики и открывает город для прессы. Хозяева уже подсчитали, что саммит ШОС на месте освещает около 2,5 тысячи наших коллег из почти 8 десятков стран мира. Внушительный пресс-центр уже кипит жизнью.

Для картинки и удобства прессы - говорящие роботы-волонтеры. Они дружелюбно подскажут программу встреч, сориентируют на месте или свяжут с нужным собеседником. Вообще цифровизация как одна из ключевых тем и приоритетов саммита поддерживается повсеместно - от бесконтактной системы распознавания лиц на входе до роботов-рыб в местном пруду с элементами искусственного интеллекта. Балансирует хай-тек традиционная китайская культура - каждые полчаса новые исполнители. Эта композиция символичная - "Голос воды". Призвана снять стресс и напряжение, если получится, то и в мировой политике, как грядущий саммит.

Интерес политиков, экспертов и журналистов колоссальный. Его подогревает сразу несколько событийных премьер. Например, первое участие Индии и Пакистана в статусе официальных членов ШОС. Кстати, и Беларуси с позиции страны-наблюдателя. Для нас плюс одна ступенька к стратегическому союзу и расширение связей в мультиформате. Во-вторых, это первый саммит после выхода Соединенных Штатов из конкурирующей инициативы - Транстихоокеанского партнерства. Так что ШОС сегодня - лидирующая мировая интеграционная платформа по экономике и безопасности.

Образно говорят так: Шанхайская организация - это синоним нового качества глобализации в масштабах всего мира. А на фоне новых торговых войн ШОС воспринимают еще и как стоп-кран от очередного витка мирового экономического кризиса.

Китай как хозяин саммита максимально поддерживает и тему экологии. Еще и поэтому не Пекин, а Циндао - курорт на побережье, с пляжами Желтого моря, чистым воздухом плюс местные архитектурные шедевры и горы. Хотя эту красоту даже показать невозможно - Циндао сегодня затянуло плотной пеленой. Видимость не больше километра. Но это не городской смог - бич мегаполисов, а туман с моря. Конгресс-центр, где завтра вечером пройдет официальная церемония открытия, стал невидимкой.