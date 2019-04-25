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Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику
Самолет Главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск и буквально несколько минут назад совершил посадку в аэропорту Пекина.
Александр Лукашенко примет участие в мероприятиях ІІ Форума международного сотрудничества "Пояс и путь". Лидер представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли. Ожидается также, что на полях саммита Президент Беларуси проведет серию встреч с зарубежными лидерами. Запланирована отдельная встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином. Все подробности - у Натальи Бреус.
Китай собирает друзей
Дождь и ветер - вот такая погода в Пекине. Местные жители говорят - это даже неплохо. Глядишь, и разойдется характерный пекинский смог пред приездом высоких гостей. А ведь еще пару дней назад город встречал нас настоящим летним пеклом. Что будет действительно жарким, так это программа визита белорусского президента в эти дни.
В эти дни в Китай съедутся лидеры почти 40 государств. В прессе так и пишут: "Китай собирает друзей". ІІ международный форум сотрудничества "Пояс и путь" - возможность обсудить развитие глобальной инициативы КНР по созданию транснациональных торговых коридоров. В медиацентре идут последние приготовления - все-таки освещать событие будут около 4 тысяч журналистов.
Принимая участие в работе саммита, Александр Лукашенко представит предложения белорусской стороны по развитию этой масштабной идеи, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создание равноправной и прозрачной системы международной торговли.
Сверят часы и лидеры Беларуси и Китая
Запланирована встреча Главы государства с Председателем КНР Си Цзиньпином. Это возможность обсудить, как продвигаются совместные проекты стран и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Накануне подписями правительства и бизнес уже скрепили пакет договоренностей. Исторический максимум. Почти 4,5 миллиарда долларов - такой цифры показатель взаимной торговли между Китаем и Беларусью достиг впервые. В том числе из-за постепенного снятия барьеров для белорусских товаров на китайском рынке.
Ожидается, что на полях саммита будет возможность обсудить перспективы сотрудничества и с другими странами. Не исключено, что Александр Лукашенко проведет переговоры с зарубежными лидерами.
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