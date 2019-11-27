Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Там Александр Лукашенко уже завтра примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Борт номер один приземлился в международном аэропорту в Бишкеке.



И хотя официальные мероприятия намечены на 28 ноября, у лидеров стран - участников ОДКБ есть возможность для общения накануне во время неформального ужина по приглашению президента Кыргызстана. На саммите организации лидеры обсудят противодействие терроризму, информационную безопасность и проблемы на таджикско-афганской границе.



