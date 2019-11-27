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Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Там Александр Лукашенко уже завтра примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Борт номер один приземлился в международном аэропорту в Бишкеке.
И хотя официальные мероприятия намечены на 28 ноября, у лидеров стран - участников ОДКБ есть возможность для общения накануне во время неформального ужина по приглашению президента Кыргызстана. На саммите организации лидеры обсудят противодействие терроризму, информационную безопасность и проблемы на таджикско-афганской границе.
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