Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Москву

На переговорах Александр Лукашенко и Владимир Путин подведут итоги двустороннего сотрудничества за год и, конечно, наметят планы на 2019-й. Особое внимание президентов экономическим отношениям в рамках Союзного государства. Напомним, о том, что до конца года все экономические шероховатости в отношениях Беларуси и России должны быть закрыты, лидеры двух стран договорились еще в начале декабря на заседании ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Ключевой вопрос - налоговый маневр. От таких действий Москвы Минск может понести серьезные потери. Беларусь и Россия самые близкие и торговые, и экономические партнеры, поэтому эксперты уверены, что, как и прежде, все вопросы будут решены.