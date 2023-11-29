Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

В глобальном форуме планируется широкое участие первых лиц - внушительный и представительный состав делегаций. Александр Лукашенко назовет подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов - климатической и экологической безопасности. На полях саммита Президент проведет ряд встреч и переговоров.

Сама же конференция будет проходить спустя почти 8 лет после заключения Парижского соглашения и на полпути к реализации повестки дня до 2030 года. Как следует из докладов ООН, мир не достиг целей Парижского соглашения. Но есть надежда, что мировые лидеры создадут на саммите дорожную карту для ускорения действий по борьбе с климатическими изменениями.