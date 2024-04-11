Вечером 11 апреля в Москве состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

