Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию | 11.04.2024
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БЕЛТА.
На президентском борту в Москву направилась ипервый космонавт в истории суверенной БеларусиМарина Василевская, которой присвоено звание Героя Беларуси.
Вечером 11 апреля в Москве состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.
12 апреля у Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере.