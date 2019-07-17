Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию

Самолет Главы государства совершил посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Сегодня лидеры двух стран проведут неформальную встречу. Ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин посетят Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь. А уже завтра от дел духовных лидеры перейдут к экономике. Президенты примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланированы и двусторонние переговоры. В центре внимания будет торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в рамках Союзного государства.