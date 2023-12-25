Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию. Главные вопросы саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщает БЕЛТА.

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пулково. В числе встречающих - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В Санкт-Петербурге25 декабряглава государства примет участие взаседанииВысшего Евразийского экономического совета. В повестке саммита более двух десятков вопросов, которые в том числе касаются ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС, международной деятельности, макроэкономической политики, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза.

Также среди важных вопросов повестки дня - о председателе и персональном составе Коллегии Комиссии, о председательстве в органах ЕАЭС. В соответствии с Договором о ЕАЭС председательство осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита. Соответственно председательство после России в нынешнем году должно перейти Армении. Как премьер-министр этой страны Никол Пашинян также направился в Санкт-Петербург.

В северной столице России намечено подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Исламской Республикой Иран с другой стороны. Соглашение позволит существенно повысить конкурентоспособность товаров государств - членов ЕАЭС и за счет этого нарастить экспорт в Иран. Документ в целом будет способствовать росту товарооборота, а также активизации кооперационного и инвестиционного сотрудничества.

Саммит ЕАЭС пройдет в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Учреждение расположено в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода на Сенатской площади. Здание библиотеки довольно часто используется для проведения подобного рода встреч и саммитов.

26 декабряАлександр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.