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Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Житомир

Сегодня Александр Лукашенко примет участие во ІІ Форуме регионов Беларуси и Украины.

В аэропорту Главу белорусского государства встретил лично Владимир Зеленский


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По прилете возле трапа вертолета девушки в национальных украинских костюмах поднесли белорусскому лидеру хлеб-соль. Президенты тепло поприветствовали друг друга и членов делегаций. Далее Александр Лукашенко и Владимир Зеленский направились на переговоры на одном автомобиле.

А. Лукашенко: Все договоренности будут исполняться


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Лидеры стран подробно обсудили перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня. Александр Лукашенко выразил уверенность, что все договоренности между нашими странами будут исполняться.

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После переговоров в узком составе к президентам присоединятся члены делегаций. Затем глав государств ждут на пленарном заседании ІІ Форума регионов Беларуси и Украины.

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