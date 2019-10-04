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Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Житомир
Сегодня Александр Лукашенко примет участие во ІІ Форуме регионов Беларуси и Украины.
В аэропорту Главу белорусского государства встретил лично Владимир Зеленский
По прилете возле трапа вертолета девушки в национальных украинских костюмах поднесли белорусскому лидеру хлеб-соль. Президенты тепло поприветствовали друг друга и членов делегаций. Далее Александр Лукашенко и Владимир Зеленский направились на переговоры на одном автомобиле.
А. Лукашенко: Все договоренности будут исполняться
Лидеры стран подробно обсудили перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня. Александр Лукашенко выразил уверенность, что все договоренности между нашими странами будут исполняться.
После переговоров в узком составе к президентам присоединятся члены делегаций. Затем глав государств ждут на пленарном заседании ІІ Форума регионов Беларуси и Украины.
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