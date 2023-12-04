Президент Беларуси приехал в Пекинский университет

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посещает Пекинский университет, пишет БЕЛТА.

Состоялась встреча с секретарем партийного комитета Пекинского университета, председателем педагогического совета, заместителем председателя комиссии по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Хао Пином.

Пекинский университет - ключевое высшее учебное заведение Китая, вместе с университетом Цинхуа считается самым престижным вузом страны. В университете проходят обучение более 46 тыс. студентов, из которых около 3,3 тыс. - иностранцы.

В структуру университета входят 55 институтов прямого подчинения, действуют более 120 исследовательских лабораторий, а библиотека вуза считается одной из самых больших в Азии.

Александр Лукашенко в сентябре 2016 года выступал перед студентами Пекинского университета.

В июне 2019 года был подписан меморандум о взаимопонимании Пекинского университета с Белорусским государственным университетом, в мае 2022 года - соглашение с БГУ о создании совместной образовательной программы по специальности "биотехнология".