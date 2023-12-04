3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Президент Беларуси приехал в Пекинский университет
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посещает Пекинский университет, пишет БЕЛТА.
Состоялась встреча с секретарем партийного комитета Пекинского университета, председателем педагогического совета, заместителем председателя комиссии по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Хао Пином.
Пекинский университет - ключевое высшее учебное заведение Китая, вместе с университетом Цинхуа считается самым престижным вузом страны. В университете проходят обучение более 46 тыс. студентов, из которых около 3,3 тыс. - иностранцы.
В структуру университета входят 55 институтов прямого подчинения, действуют более 120 исследовательских лабораторий, а библиотека вуза считается одной из самых больших в Азии.
Александр Лукашенко в сентябре 2016 года выступал перед студентами Пекинского университета.
В июне 2019 года был подписан меморандум о взаимопонимании Пекинского университета с Белорусским государственным университетом, в мае 2022 года - соглашение с БГУ о создании совместной образовательной программы по специальности "биотехнология".
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября