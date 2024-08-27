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Президент Беларуси примет участие в Республиканском педагогическом совете
Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в Республиканском педагогическом совете, сообщает БЕЛТА.
В мероприятии во Дворце Республикипримут участие более 2,5 тыс. человек. Абсолютное большинство из них - это представители делегаций областей и города Минска, в числе которых и руководители учреждений высшего образования. Участие в Республиканском педсовете также примут руководители органов госуправления, руководители республиканских общественных объединений и представители общественности, парламентарии.
Планируется, что на педсовете министр образования Андрей Иванец доложит о состоянии и перспективах развития национальной системы образования. Участники мероприятия также обсудят пути повышения качества образовательного процесса на различных уровнях, взаимодействие вузов с заказчиками кадров и другие актуальные вопросы данной сферы.
Для участников Республиканского педсовета организована выставка "Качественное образование -сильное государство".
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