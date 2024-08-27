Президент Беларуси примет участие в Республиканском педагогическом совете

В мероприятии во Дворце Республикипримут участие более 2,5 тыс. человек. Абсолютное большинство из них - это представители делегаций областей и города Минска, в числе которых и руководители учреждений высшего образования. Участие в Республиканском педсовете также примут руководители органов госуправления, руководители республиканских общественных объединений и представители общественности, парламентарии.