Президент Беларуси примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Форум состоится в городе Циндао.

Самолет Главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск. По информации пресс-службы Президента, на саммите Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации и реализации новых направлений сотрудничества между ее членами. Также на повестке дня - укрепление безопасности в Евразийском регионе. Белорусский лидер проведет и ряд двусторонних встреч с главами стран - участниц саммита. В их числе переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Основное внимание на встрече будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия.

Шанхайская организация сотрудничества - крупнейшая интеграция, которая объединяет 8 стран. Это Россия, Китай, Индия, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Беларусь получила статус наблюдателя в объединении в июле 2015 года. Такие же возможности открыты перед Афганистаном, Ираном и Монголией. Еще шесть государств работают в качестве партнеров по диалогу. В целом же территория входящих в организацию стран занимает 60 % территории Евразии. А общая численность населения составляет половину населения планеты. Шанхайская организация сотрудничества не является военным блоком, а последовательно выступает за укрепление стабильности, безопасности и развитие экономического сотрудничества.