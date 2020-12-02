Президент Беларуси примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Заседание лидеров стран - членов Организации пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Во время выступления Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности объединения.

Во время сессии лидеры стран ОДКБ обсудят ситуацию в регионе и мире в целом, выполнение ранее достигнутых договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам, а также укрепление межпарламентского взаимодействия и приоритетные направления деятельности.



