Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств ШОС

Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику. Наш Президент примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где Беларусь имеет статус государства-наблюдателя. Александр Лукашенко выступит во время заседания Совета в расширенном составе. Глава государства обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках этого интеграционного объединения.



Шанхайская организация сотрудничества - многопрофильная. Ее потенциал и значимость на международной арене возрастает. По-прежнему приоритетным направлением для ШОС остается борьба против терроризма и сепаратизма, экстремизма и наркотрафика. Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 60 % территории Евразии. На данный момент в ШОС восемь постоянных членов - Китай, Россия и Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан. Для Беларуси развитие диалога - это возможность подключения к межрегиональным проектам с учетом выгодного транзитного положения между Востоком и Западом. Статус наблюдателя наше государство получило в 2015 году.