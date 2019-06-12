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Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств ШОС
Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику. Наш Президент примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где Беларусь имеет статус государства-наблюдателя. Александр Лукашенко выступит во время заседания Совета в расширенном составе. Глава государства обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках этого интеграционного объединения.
Шанхайская организация сотрудничества - многопрофильная. Ее потенциал и значимость на международной арене возрастает. По-прежнему приоритетным направлением для ШОС остается борьба против терроризма и сепаратизма, экстремизма и наркотрафика. Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 60 % территории Евразии. На данный момент в ШОС восемь постоянных членов - Китай, Россия и Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан. Для Беларуси развитие диалога - это возможность подключения к межрегиональным проектам с учетом выгодного транзитного положения между Востоком и Западом. Статус наблюдателя наше государство получило в 2015 году.
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