Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Ашхабад собирает лидеров Содружества Независимых Государств. На завтра намечено важное событие общей интеграционной повестки. В туркменской столице пройдет Совет глав-государств объединения.



Участие в нем примет и наш Президент. Несколько часов назад белорусский борт №1 приземлился в аэропорту Ашхабада. Гостей здесь приветствовали по-особенному тепло.



В повестке предстоящего саммита СНГ - широкий круг вопросов. Экономика, борьба с терроризмом, гуманитарная сфера, спорт... Кроме того, для лидеров такие встречи - еще и возможность обсудить двусторонние отношения.