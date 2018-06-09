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Президент Беларуси принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества
Начнем выпуск с главного политического события для всего Евразийского континента. В китайском городе Циндао торжественно открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества. В работе форума принимает участие и Президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Один пояс - один путь" - инициатива, которая уже охватила и большую часть населения планеты. Эффект, безусловно, чувствуют и в Беларуси. Индустриальный парк "Великий камень" руководство КНР называет модельным. То есть достойным подражания на всем пространстве Евразии - от Лиссабона до Шанхая. Хозяева саммита сегодня сполна продемонстрировали и знаменитый шанхайский дух сотрудничества. В канун основного дня больших переговоров лидеры "восьмерки" не только приняли участие в коротких протокольных церемониях, но и стали свидетелями красочного и масштабного светового шоу. И в этом не самом обычном, но очень красочном приеме гостей, конечно, свой подтекст: саммит должен стать яркой точкой и кульминацией председательства КНР в организации.
Традиционно все государства-участники стараются максимально продуктивно использовать форумы такого масштаба. Накануне белорусская делегация подписала пакет соглашений с китайскими партнерами на общую сумму около семисот миллионов долларов. Сегодня настало время встреч на высшем уровне. Александр Лукашенко встретился со своими коллегами из Монголии и Ирана. На завтра запланированы переговоры Президента с хозяином нынешнего саммита - другом Си Цзиньпином.
Так что связывает такие далекие географически, но близкие по шанхайскому духу страны? Итоги первого дня большой политики. В Циндао работает наш корреспондент Андрей Кривошеев. У него узнаем все подробности.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества на высшем уровне - это не только торжественные и символические официальные церемонии и встречи лидеров за общим столом переговоров. Да, каждое слово политиков с этих форматов мгновенно расходится по информационным лентам и с момента произнесения начинает менять политическую и экономическую картину мира. Это глобальный контур. Но даже сами хозяева Циндао признаются: богатство саммита - это и двусторонние встречи первых лиц государств, как принято говорить, на полях форума. Именно такие встречи шаг за шагом наполняют и двусторонние отношения, и общую копилку организации реальными проектами. Для подобных переговоров в Циндао используют даже специальный изящный оборот: "встречи в шанхайском духе сотрудничества". Значит: откровенные, ведущие к общему выигрышу и развитию.
Именно такая встреча открывает плотный график белорусского лидера в Циндао накануне официального открытия саммита. Гость - президент Монголии. Человек ярких талантов, и не только в политике. По образованию - художник, по выдержке - спортсмен, чемпион мира по самбо. В переговорах чувствуется и хватка успешного в прошлом предпринимателя.
С первых слов лидеров понятно: сближает страны и президентов и харизма, и экономика, и география.
Монгольский маршрут белорусского экспорта действительно может стать обоюдовыгодным коридором. До последнего времени эту страну преследовали экономические и политические потрясения, и это мешало стабильному транзиту. Сегодня власть устойчива - самое время расширять горизонты сотрудничества.
Прошлые кризисы больно ударили не только по Монголии, но и по товарообороту с Беларусью. В 2016 году торговля сократилась в 2,5 раза, чуть отыграв в прошлом году до 13,5 миллиона долларов. Что для двух стран явно не результат. Оборот услуг вырос почти вдвое, но тоже замер на невысокой отметке в 8 миллионов.
Хуже того кризисы - затормозили ряд важных проектов и инициатив: в машиностроении, АПК, транспорте и образовании. Кстати, два крупнейших проекта монгольский лидер прорабатывал лично в должности министра. Оттого о неудачах говорил с личной болью.
Реакция белорусского лидера - мгновенная: за Беларусью не заржавеет. Кластеры под ключ, с технологиями, образованием и поддержкой на высшем уровне. Техника - любой специализации от традиционной карьерной до аграрной, дорожно-строительной и коммунальной. С новинками Александр Лукашенко предлагает ознакомиться лично, посетив Беларусь уже в высоком статусе президента.
Визиты столь высокого уровня, конечно, готовятся: поручения правительствам согласовать подробную дорожную карту отношений и воскресить актуальные проекты к сентябрю. О серьезности намерений официального Улан-Батора говорит и высказанное на встрече предложение открыть полноценное посольство в Беларуси как форпост экономики.
Безусловно, встреча не была бы в духе шанхайского сотрудничества, если бы не особая атмосфера доверия и взаимопонимания. Она даже в малом. Не сговариваясь, символично подошли подарки: конь без седла в дерзкой монгольской традиции и седло с богатым убранством.
График встреч в Циндао порой действительно напоминает скачки. Через несколько часов кортеж белорусского лидера паркуется у отеля "Гранд Редженси" - это другой конец мегаполиса. На время саммита здесь официальная штаб-квартира иранской делегации. Впереди еще один ключевой диалог дня на высшем уровне - с президентом Исламской Республики.
Официальный Тегеран сегодня на фоне радикальной риторики Штатов и угроз новой блокады нуждается в международной солидарности и в поддержке от союзников и партнеров. Потому Беларусь как единственное государство Шанхайской инициативы в центре Европы для Ирана приобретает особое значение. Хотя лидеры начинают диалог подчеркнуто с внутренней повестки - это фундамент отношений, подкрепленный историей и неподвластный давлению извне.
У Беларуси с Ираном как со стратегическим партнером в регионе не было и нет закрытых тем для диалога. Открытую позицию выдерживали и поддержку оказывали друг другу в самые сложные времена для двух стран. Сегодня Иран интересует сфера высоких технологий, и партнеры готовы перенимать передовой белорусский опыт именно в этой области. С другой стороны, Беларусь заинтересована в иранских инвестициях - отсюда поручение лидеров отработать механизмы надежных банковских операций. Но это уже детали, страны не прерывали отношения и двигаются не с нуля, главное, не терять темп, подчеркнул белорусский лидер.
Вечером того же дня торжественный ужин для глав государств и руководителей международных организаций. В приветственном слове - тосте Председатель Си Цзиньпин подчеркивает: выбор места не случаен. Здесь, в провинции Шаньдун, зародилось конфуцианство - один из столпов китайского общества и шире - учение о том, что мир принадлежит всем и все страны должны жить в согласии. Согласитесь, очень близко с шанхайским духом сотрудничества и базовыми приоритетами Шанхайской организации.
Завтра здесь состоится первый после расширения саммит, на котором будет намечен всесторонний план развития организации. Финал вечера и красочное многоточие в торжествах, предваряющих саммит, - грандиозное по размаху лазерное и музыкальное шоу с элементами китайского национального театра и боевых искусств.
У глав государств лучшая панорамная точка обзора, но действо настолько масштабное, задействует в качестве холстов все здания на побережье, поэтому наблюдать за ним можно с любой высотки в Циндао.
На этом торжественная преамбула к саммиту завершена. Завтра - самый важный для региона диалог о безопасности, экономике и развитии. Свои инициативы и видение будущего Шанхайской организации представит и белорусский лидер.
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