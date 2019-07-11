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Президент Беларуси принимает участие в церемонии открытия "Славянского базара"
Возвращаемся в фестивальный Витебск, где в эти минуты проходит торжественное открытие "Славянского базара". В церемонии принимает участие и Президент Беларуси.
В Летнем амфитеатре - аншлаг. Тысячи зрителей стали свидетелями красивого и каждый раз нового зрелища. Но в начале - искреннее приветствие от Главы государства. Витебский праздник искусства, дружбы и взаимопонимания уже давно в ряду самых значимых мировых культурных форумов. В эти дни город живет летним настроением, звучит на самых разных языках. В нынешнем празднике искусств участвуют артисты из 42 стран. Александр Лукашенко говорил именно об объединяющей силе фестиваля.
В торжественной обстановке церемонии открытия своего обладателя нашла и одна из самых знаковых наград фестиваля: "Через искусство - к миру и взаимопониманию". На этот раз ей отметили народную артистку Украины Таисию Повалий. По традиции награду лично вручил Президент.
Глава государства поздравил и обладательницу Гран-при международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019". В этом году вне конкуренции оказалась представительница Беларуси Ксения Галецкая. Также премиями были отмечены молодые исполнители из Армении, Украины, Молдовы, Грузии и России.
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