Президент Беларуси принимает участие в церемонии открытия "Славянского базара"

Возвращаемся в фестивальный Витебск, где в эти минуты проходит торжественное открытие "Славянского базара". В церемонии принимает участие и Президент Беларуси.



В Летнем амфитеатре - аншлаг. Тысячи зрителей стали свидетелями красивого и каждый раз нового зрелища. Но в начале - искреннее приветствие от Главы государства. Витебский праздник искусства, дружбы и взаимопонимания уже давно в ряду самых значимых мировых культурных форумов. В эти дни город живет летним настроением, звучит на самых разных языках. В нынешнем празднике искусств участвуют артисты из 42 стран. Александр Лукашенко говорил именно об объединяющей силе фестиваля.







В торжественной обстановке церемонии открытия своего обладателя нашла и одна из самых знаковых наград фестиваля: "Через искусство - к миру и взаимопониманию". На этот раз ей отметили народную артистку Украины Таисию Повалий. По традиции награду лично вручил Президент.