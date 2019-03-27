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Президент Беларуси принял ряд кадровых решений

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Михаил Русый освобожден от должности заместителя премьер-министра. Владимир Доманевский - от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета. Также от должности министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси освобожден Леонид Заяц. А на помощника Президента - инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского районного исполнительного комитета.

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