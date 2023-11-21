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Президент Беларуси принял с докладом главу Администрации Президента

Президент Беларуси принял с докладом главу Администрации Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента Игоря Сергеенко, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко в начале встречи обозначил комплекс тем для рассмотрения. Обсудив до этого с военными вопросы безопасности, на встрече с главой Администрации центральными Президент назвал вопросы организационного характера.

Это планирование президентского графика (мероприятия, которые в обязательном порядке предстоит провести); организация предстоящих выборов депутатов, а также формирование состава Всебелорусского народного собрания; подготовка к периоду новогодних и рождественских праздников.

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