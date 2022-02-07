Президент Беларуси принял с докладом главу МЧС

Стать компактным, современным и мобильным силовым ведомством - такие цели стоят перед Министерством по чрезвычайным ситуациям.



Глава государства сегодня актуализировал задачи для ведомства. Президент принял с докладом главу МЧС. Еще в минувшем году Александр Лукашенко отмечал, что министерство требует оптимизации. Взгляд на его структуру должен быть критическим. Важно избежать дублирующих функций, перераспределить нагрузку - Президент поручал проработать вопросы реформирования министерства, в итоге сделать его структуру эффективной и оптимальной. Для этого была создана межведомственная рабочая группа. Результаты ее работы сегодня доложили главе государства. Президент требует взвешенного подхода: с одной стороны - нужно убрать неактуальные для спасателей функции, с другой - не отказываться от того, что работает эффективно.





Для МЧС позиция Президента не нова. Подготовкой вооружения своих сотрудников на случай ЧП ведомство занимается уже полгода. Есть результат - министр расскажет журналистам детали. Уже внесены поправки в правовом поле, идет подготовка личного состава и площадок, где будет хранится необходимая техника.

Президент подчеркивает: белорусские спасатели - одни из лучших, где б ни представляли нашу страну. Имидж ведомства в мире высок! Ежедневно они доказывают это и в деле.





Лишь в минувшем году при ликвидации чрезвычайных ситуаций работниками МЧС были спасены и эвакуированы больше 6 тысяч человек. Ежедневно на линии 101 и 112 поступало около 2 тысяч обращений о помощи от граждан.