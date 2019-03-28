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Президент Беларуси принял сегодня ряд кадровых решений. Они затронули местную вертикаль
Александр Ласевич согласован на должность председателя Логойского райисполкома. Произошло и существенное обновление вертикали в Минске. Согласованы Президентом главы администраций районов столицы. Так руководить Заводским будет Сергей Масляк. На должность главы Октябрьского района согласован Геннадий Люботынский. Валерий Вороницкий будет работать во главе Партизанского района, а Сергей Шкруднев - во главе Фрунзенского. Обращаясь к назначенным руководителям, Президент напомнил, что Минск должен оставаться городом, удобным для людей. А также нацелил на соблюдение дисциплины и порядка и в столице, и в областях.
Что касается дипломатических кадров, то Андрей Лученок назначен послом в Объединенных Арабских Эмиратах. По совместительству он будет представлять интересы Беларуси в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. На позицию генерального директора предприятия "Гомсельмаш" согласован Александр Новиков. Также Президент согласовал назначения в руководстве Минтранса.
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