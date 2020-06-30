Президент Беларуси принял участие в открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом

Самый большой в Европе бронзовый памятник советскому солдату

Центральный объект комплекса - 25-метровая скульптура солдата на 10-метровом насыпном кургане. Это собирательный образ защитника Родины, который создавался по архивным фотографиям воевавших подо Ржевом солдат. У подножия бронзовая скульптура превращается в 35 белых журавлей. Издали кажется, что памятник словно парит над землей на крыльях птиц. 12 ветеранов - живых свидетелей боев за Родину - также приняли участие в открытии комплекса. На мраморной плите у кургана - строки из стихотворения Твардовского "Я убит подо Ржевом". Сегодня здесь цветочная гирлянда от лидеров двух государств.

Евгений Книга, ветеран Великой Отечественной войны:

"Посвященный этим солдатам, которые отдали свои жизни на Ржевской земле! Посвященный обороне Москвы. Этот мемориал имеет не то что союзное, а мировое значение!"

Память жива

"Сад памяти" - символичная акция, которая объединяет все страны СНГ. Цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной.

Недалеко от монумента - музейно-исторический павильон, рассказывающий о Ржевской битве. Александр Лукашенко и Владимир Путин ознакомились с экспозицией и оставили первые записи в книге почетных гостей.

Место славы советского народа