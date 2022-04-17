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Президент Беларуси принял участие в республиканском субботнике
Новый музей к 80-летию хатынской трагедии. Через год мемориальный комплекс будет дополнен уникальной экспозицией. Накануне на этом месте в рамках республиканского субботника трудился глава государства.
В первую очередь Президенту рассказали о строительных проектах: сейчас планируется ремонт с модернизацией. В частности, очистка скульптуры "Непокоренный", ремонт пьедестала, монумента "Крыша сарая" и мемориала "Венец памяти", реставрация гранитных плит дороги "Последний путь". Чуть позже будут ремонтировать мемориалы "Кладбище деревень" и "Деревья жизни", а также бетонные ограждения захоронений, урны с землей. Работы запланированы уже на этот год. На эти цели планируется в том числе направить средства, заработанные на субботнике.
В Хатыни будет новый музей
Что касается нового музея, по концепции это будет одноэтажное здание общей площадью 1 тысяча квадратных метров с устройством кругового движения по шести выставочным залам. Поручение Президента - открыть объект уже в следующем году.
Глава государства возложил цветы к монументу "Непокоренный человек". Это главный символ мемориального комплекса. А чуть позже в составе бригад Президент начал работу на посадке плодовых деревьев и кустарников возле символических срубов домов. Чтобы дело шло быстрее, подключились и журналисты. В общем, работали все. А рядом высаживали деревья парка исторической памяти. Всего 149 саженцев - по количеству погибших жителей деревни Хатынь.
Субботник - одно из мероприятий, которое стоило позаимствовать из советских времен. Об этом Президент говорил с журналистами. Работать на свою родину - дело добровольное. Глава государства каждый год участвует лично, причем, именно на знаковых для страны объектах.
Об итогах рабочей поездки Александра Лукашенко в Россию
В разговоре затронули самые разные темы: и итоги рабочей поездки Президента в Россию, и посещение космодрома Восточный в Амурской области. Открыта новая страница в отношениях Беларуси и России. Снимаются все запреты на участие наших граждан в строительстве на закрытых ранее для них территориях.
Также Президент говорил о непубличной стороне деятельности иностранных дипломатов в нашей стране. В перспективе будут открыты многие интересные факты.
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