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Президент Беларуси принял верительные грамоты послов десяти стран

Беларусь выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот.


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Сразу десять новых послов аккредитованы в нашей стране. Среди них представители Польши, Италии, Пакистана, Узбекистана, Эквадора. А дипломаты Кипра, Мьянмы, Непала, Конго и Замбии будут работать у нас по совместительству. С этой красивой и символической церемонии официально стартует их миссия. Верительные грамоты - это документ, подтверждающий полномочия дипломатов. Приветствуя послов, Глава государства отдельно подчеркнул важный национальный момент внешней политики Беларуси.

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После церемонии за символическим бокалом шампанского Президент пообщался с представителями посольского корпуса. Каждый из дипломатов не просто представляет интересы своей страны, но призван работать для продвижения сотрудничества с Беларусью. 

Официальный Минск приветствует создание полноценного диппредставительства Узбекистана. Приоритетная задача - выстраивание добрососедских отношений с Польшей. Годы успешного сотрудничества уже связывают Минск и Рим. Есть интерес развивать диалог с Кипром, Латинской Америкой и Азией. Создана хорошая основа для развития контактов с Пакистаном. Аккредитация послов африканских стран позволит найти новые точки соприкосновения.

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