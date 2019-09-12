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Президент Беларуси принял верительные грамоты послов и главы представительства ЕС
Верительные грамоты послов 12-ти стран и главы представительства Европейского союза в Беларуси принял сегодня Президент Александр Лукашенко. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.
Среди представителей дипмиссий - наш ближайший союзник -Россия, послы постсоветских республик, Евросоюза, Центральной Америки и Африки. Старт их миссии совпадает с важным политическим событием в стране - парламентскими выборами. Как и во время электоральной кампании, так и в сотрудничестве с любым из государств, делая выбор, берем курс на строительство суверенного государства и приумножение наших достижений. Беларусь нацелена на открытый и доверительный диалог со всеми партнерами.
Несмотря на то, что это официальная аккредитация дипломатов, некоторые из них прибыли в Беларусь еще несколько месяцев назад и уже успели адаптироваться - встретить День Независимости, побывать на ІІ Европейских играх и историческом матче Европа - США. Впечатления о стране уже есть. Детали церемонии - в наших следующих выпусках.
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