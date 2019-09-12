Президент Беларуси принял верительные грамоты послов и главы представительства ЕС

Верительные грамоты послов 12-ти стран и главы представительства Европейского союза в Беларуси принял сегодня Президент Александр Лукашенко. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.



Среди представителей дипмиссий - наш ближайший союзник -Россия, послы постсоветских республик, Евросоюза, Центральной Америки и Африки. Старт их миссии совпадает с важным политическим событием в стране - парламентскими выборами. Как и во время электоральной кампании, так и в сотрудничестве с любым из государств, делая выбор, берем курс на строительство суверенного государства и приумножение наших достижений. Беларусь нацелена на открытый и доверительный диалог со всеми партнерами.