Президент Беларуси привел к присяге судью Конституционного Суда

Светлана Любецкая, судья Конституционного Суда Беларуси: Это достаточно емкий труд, который мне нужно продолжить уже в рамках деятельности Конституционного Суда, поскольку он как хранитель Конституции, должен аккумулировать идеи, вдохновлять государственные органы на выработку тех решений, которые позволят исполнить те тезисы, которые закреплены в обновленной Конституции. Только сильное правовое государство может справиться с теми вызовами, которые сегодня стоят перед нашей страной.

Светлана Любецкая, судья Конституционного Суда Беларуси