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Президент Беларуси привел к присяге судью Конституционного Суда
Александр Лукашенко привел к присяге судью Конституционного Суда Беларуси Светлану Любецкую. Указ о ее назначении был подписан в апреле, но осуществлять полномочия в полной мере судья может лишь после принесения присяги.
На церемонию пригласили председателей обеих палат парламента, а также Верховного и Конституционного судов.
Я, Любецкая Светлана Анатольевна, беру на себя обязательство перед народом Республики Беларусь честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь.
Александр Лукашенко поздравил Светлану Любецкую со вступлением в должность, вручил ей удостоверение судьи и подарочный экземпляр Конституции.
Во время церемонии глава государства рассказал, что в ближайшее время намерен встретиться со всеми членами Конституционного Суда, чтобы обсудить последующую работу в соответствии с обновленной Конституцией. "Там обязанности, права и полномочия Конституционного Суда расширены - то, к чему Конституционный Суд стремился", - пояснил Александр Лукашенко.
Лично Светлане Любецкой белорусский лидер пожелал успехов в работе на посту судьи Конституционного Суда. "И чтобы ты долго не засиделась на одном месте", - добавил глава государства.
По словам Светланы Любецкой, ей в качестве судьи Конституционного Суда предстоит в том числе направить свои усилия на реализацию положений обновленного Основного закона страны. Документ, убеждена юрист, открыл широкую перспективу для развития Беларуси как правового и социального государства.
Светлана Любецкая, судья Конституционного Суда Беларуси:Это достаточно емкий труд, который мне нужно продолжить уже в рамках деятельности Конституционного Суда, поскольку он как хранитель Конституции, должен аккумулировать идеи, вдохновлять государственные органы на выработку тех решений, которые позволят исполнить те тезисы, которые закреплены в обновленной Конституции. Только сильное правовое государство может справиться с теми вызовами, которые сегодня стоят перед нашей страной.
Заслуженный юрист Беларуси Светлана Любецкая в судебной системе проработала более 20 лет. Ей присвоен высший квалификационный класс 2-го ранга.
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