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Президент Беларуси прокомментировал ситуацию с отменой эвакуационного рейса из Ирака

Ситуацию с отменой эвакуационного рейса из Ирака сегодня прокомментировал Президент Беларуси. Заявления прозвучали на совещании по изменениям в Конституцию (видео).

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