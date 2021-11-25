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Президент Беларуси прокомментировал ситуацию с отменой эвакуационного рейса из Ирака
Ситуацию с отменой эвакуационного рейса из Ирака сегодня прокомментировал Президент Беларуси. Заявления прозвучали на совещании по изменениям в Конституцию (видео).
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