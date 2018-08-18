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Президент Беларуси сменил руководство правительства
Решение о столь кардинальном обновлении состава правительства Глава государства назвал взвешенным, глубоким и не спонтанным. Громкая оршанская инспекция, вскрывшая волокиту и неисполнительность, стала лишь последней каплей в судьбе уже прошлого состава правительства. Президент подчеркнул, что гораздо более весомой причиной отставок послужило систематическое игнорирование решений Президента, попытка скорректировать и девальвировать ключевые экономические и социальные программы и проекты. В частности, в вопросах повышения уровня средних зарплат, проведении модернизации и даже в переговорах с международными финансовыми организациями. Лидер подчеркнул: сплоченность, дисциплина и порядок в системе принятия решений - это фактор независимости нашей страны.
Глава государства не только подробно обосновал ключевые претензии к прошлому составу Совета Министров, среди которых и хаотичные решения, и девальвация стратегии развития Беларуси, и вопиющие факты коррупции, Президент также, как и обещал накануне, обстоятельно ответил на главные критические замечания в белорусской и зарубежной прессе и на пространствах Сети интернет, вызванные резонансной оршанской инспекцией и последними решениями. В частности, лидер категорически отверг мнимые связи кадровых назначений с выборами (до них еще два года). Система власти в Беларуси устойчива, и все стратегические решения на 5 лет приняты. Также, по мнению Президента, действительно, показухой и популизмом стал бы кастинг членов правительства. Назначения исходят сугубо из профессионализма и опыта работы кандидатов. При этом в обновлении состава правительства, по мнению Президента, абсурдно выискивать иностранный подтекст. Отношения с союзниками и партнерами выстроены и не зависят от персоналий. А Беларусь как независимое государство будет самостоятельно определять основы внутренней и внешней политики. "Ничьими вассалами мы не будем", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Оценивать новый состав правительства будут по главному критерию. Им станет рост благосостояния людей. Об этом прессе заявил только что назначенный Премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Все поручения и акценты, которые сегодня обозначил Президент, обновленным правительством уже приняты к исполнению.
Все подробности кадровых изменений смотрите сегодня в "Панораме".
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