Президент Беларуси провел переговоры с председателем правления CITIC Group

Александр Лукашенко приветствует прямые инвестиции китайских компаний в проекты в Беларуси.

Об этом Президент заявил сегодня на встрече с председателем правления корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Топ-менеджеры этого концерна, который входит в 500 крупнейших компаний мира, частые гости в Беларуси. Нынешний визит делегации из КНР был плотным и насыщенным. О его итогах шла речь на встрече с Главой белорусского государства. В работе несколько проектов.

Как раз накануне под Минском дан старт масштабному строительству высокотехнологичного агропромышленного производства. CITIC Group выступает в качестве генподрядчика и акционера. За 3 года здесь возведут современное предприятие, которое будет снабжать сферу животноводства незаменимыми аминокислотами, а также будет возможность получать высокоэффективные корма. Планируется создать более тысячи рабочих мест. Это станет базой для развития биотехнологического производства и подготовки специалистов в этой области. Продукция будет использоваться как для собственных нужд в стране, так и поставляться на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая. Планируется, что на экспорт будет уходить около половины всей выпускаемой продукции.