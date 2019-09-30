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Президент Беларуси провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Армению, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Несколько часов назад борт номер один приземлился в Ереване.


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Завтра встреча глав государств - участников ЕАЭС пройдет в узком и расширенном составах. Повестка дня включает около полутора десятков вопросов. Лидеры будут говорить об экономическом взаимодействии, финансовой политике, энергетике, основных направлениях международной деятельности и развитии сотрудничества с третьими странами. Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию интеграционного объединения.

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