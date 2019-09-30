Президент Беларуси провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Армению , где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Несколько часов назад борт номер один приземлился в Ереване.





Завтра встреча глав государств - участников ЕАЭС пройдет в узком и расширенном составах. Повестка дня включает около полутора десятков вопросов. Лидеры будут говорить об экономическом взаимодействии, финансовой политике, энергетике, основных направлениях международной деятельности и развитии сотрудничества с третьими странами. Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию интеграционного объединения.