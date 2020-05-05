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Президент Беларуси провел переговоры с Президентом Молдовы по видеосвязи
Юбилей Великой Победы, предстоящий саммит ЕАЭС и эпидситуация в Беларуси и Молдове. Эти темы накануне обсудили оба президента. Пообщаться в таком формате по видеосвязи - это была инициатива Игоря Додона. Эти майские дни особенно заставляют задуматься об истинной ценности жизни, вспомнить ратный подвиг наших героев и значимость победного дня, который 75 лет назад подарил нам будущее. Потому и беседу оба лидера начали с теплых взаимных поздравлений по случаю наступающего праздника. Александр Лукашенко рассказал коллеге, что в нашей стране к параду и всем сопутствующим мероприятиям подходят крайне серьезно в плане безопасности.
В случае необходимости саммит ЕАЭС может быть перенесен
Обсудили и предстоящий саммит ЕАЭС: в каком формате и когда его можно было бы провести. Беларусь на правах председателя обязуется создать все необходимые условия в плане организации и безопасности, если участники все-таки решат собраться в Минске. Но в случае необходимости есть и запасной вариант - саммит можно немного перенести.
Президенты Беларуси и Молдовы обсудили эпидситуацию
Много говорили в том числе об эпидемиологической ситуации в обеих странах. Глава белорусского государства рассказал коллеге о том, что в целом сдерживать уровень заболеваемости в Беларуси удается благодаря сохраненной еще с советских времен системе здравоохранения. Наши медики справляются своими силами, с благодарностью заимствуют чужой опыт и готовы поделиться собственным, в том числе с молдавскими врачами.
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