Президент Беларуси провел переговоры с Президентом Молдовы по видеосвязи

Юбилей Великой Победы, предстоящий саммит ЕАЭС и эпидситуация в Беларуси и Молдове. Эти темы накануне обсудили оба президента. Пообщаться в таком формате по видеосвязи - это была инициатива Игоря Додона. Эти майские дни особенно заставляют задуматься об истинной ценности жизни, вспомнить ратный подвиг наших героев и значимость победного дня, который 75 лет назад подарил нам будущее. Потому и беседу оба лидера начали с теплых взаимных поздравлений по случаю наступающего праздника. Александр Лукашенко рассказал коллеге, что в нашей стране к параду и всем сопутствующим мероприятиям подходят крайне серьезно в плане безопасности.







В случае необходимости саммит ЕАЭС может быть перенесен

Обсудили и предстоящий саммит ЕАЭС: в каком формате и когда его можно было бы провести. Беларусь на правах председателя обязуется создать все необходимые условия в плане организации и безопасности, если участники все-таки решат собраться в Минске. Но в случае необходимости есть и запасной вариант - саммит можно немного перенести.





Президенты Беларуси и Молдовы обсудили эпидситуацию