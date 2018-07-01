Президент Беларуси провел ряд кадровых назначений

Заместителем председателя КГБ стал Владимир Калач. Ранее он руководил управлением по Минску и Минской области. На этом посту его сменил Дмитрий Реуцкий, до этого он возглавлял одно из главных управлений центрального аппарата КГБ. Олег Столярчук будет отвечать за работу комитета в Витебской области. Ранее он руководил Институтом национальной безопасности. Его преемник на этой должности Вячеслав Езерский работал на посту начальника КГБ по Брестской области, на которую теперь назначен Сергей Гладышев. Рокировка произошла в руководстве управлений КГБ по Могилевской и Гродненской областям. На аналогичные должности, но в новые регионы назначены Александр Терехов и Александр Неверовский. Обращаясь ко всем специалистам, Президент отметил, что главная задача КГБ - обеспечить безопасность внутри страны. Комитет многое делает и с точки зрения экономики, и в целях защиты конституционного строя. Среди основных направлений работы — борьба с коррупцией, разведка и контрразведка, правительственная связь, и, конечно, борьба с терроризмом. Александр Лукашенко отметил, что эта проблема не характерна для Беларуси, но успокаиваться ни в коем случае нельзя.