Президент Беларуси провел ряд встреч с участниками Мюнхенской конференции по безопасности

Второй день белорусская столица в центре международной политики. Встреча основной группы Мюнхенской конференции по проблемам безопасности в Минске в топе новостей мировых СМИ. Заявления, которые прозвучали здесь накануне, эксперты уже определили как сильные сигналы в адрес мировых политиков. Откровенно, без протокольного формализма Беларусь четко обозначила свою позицию в отношении существующих болевых точек на геополитической карте и предложила пути их решения. И то, что в нашем доме мир и стабильность, не могло не развеять сомнений в искренности слов Президента. Беларусь сегодня переговорная площадка для обсуждения многих проблем, которые из-за потери доверия между участниками напрямую разрешить не удается. Готовность сделать все для обеспечения безопасности в регионе, убрать провал между Востоком и Западом наша страна показала и в этот раз.

Сегодня, во время второго дня встречи основной группы Мюнхенской конференции, ее участники подтвердили: только общая повестка дня и искреннее сотрудничество могут помочь в разрешении региональных конфликтов. Если этого не происходит, значит, кто-то в них заинтересован. Об этом накануне говорил и лидер Беларуси. И здесь главное - вопрос цены: человеческие жизни против сомнительных устоев и традиций. Что такое гибель людей, Беларусь испытала в своей истории, равно как и ощутила в современности, когда беда приходит к соседям, боль отдается и в собственном доме. Именно поэтому понятие «мир» у нас кровное, в менталитете. И именно поэтому разговоры о безопасности - искренние и конкретные.

Дискуссия, которая состоялась вчера, сегодня также продолжилась во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Молдовы и председателем сената парламента Казахстана. Кроме актуально звучащих в эти дни в нашей столице вопросов безопасности, говорили и об укреплении экономических связей. Все подробности - у Илоны Красутской.

Полноформатный диалог во имя мира. Более сотни авторитетных политиков. Главы государств и правительств, лидеры мировой дипломатии. Большая Европа снова выбирает Минск, чтобы говорить о безопасности. Встречу основной группы Мюнхенской конференции принимает мирная площадка - Дворец Независимости. Однозначный сигнал - нам доверяют, но мы хотим, чтобы все доверяли друг другу.

Выступление белорусского лидера в дискуссионной части форума сопровождает неожиданность мимики участников, а мировые СМИ моментально разбирают выступление на цитаты. Заявления, прозвучавшие накануне, эксперты уже определили как нечто не свойственное духу большой политики. Вот уж действительно, честность и откровенность - дефицитные качества. Белорусский Президент открыто о болевых точках региона: разногласиях по линии Восток - Запад, конфликте в Украине, "Хельсинки-2". И вопросах, которые обычно принято комментировать, придерживаясь правил дипломатии. Но ретушировать проблемы уж точно не в стиле Главы белорусского государства.

Очевидно, мало кто ожидал услышать такой эмоциональный диалог. Впрочем, когда мир в очагах конфликтов, не время прятать проблемы в удобные формулировки. Участники форума еще на день задержались в Минске подвести итоги встречи основной группы Мюнхенской конференции.

Участники конференции поступили очень прагматично - приехали заранее, чтобы обсудить взаимовыгодные проекты. Многие руководители зарубежных делегаций просили о личной встрече Александра Лукашенко. Получилось, в графике белорусского Президента вдвое больше мероприятий, чем дней в неделе.

Один из участников конференции - глава правительства Молдовы Павел Филип. Прибыл с внушительной делегацией. 20 человек. В белорусскую столицу они прилетели первым прямым рейсом Кишинев - Минск. Кстати, тысячному пассажиру премьер Молдовы пообещал необычный бонус - экскурсию в правительство и в один из лучших винзаводов - визитную карточку страны.

Журналисты за глаза окрестили его не только прогрессивным, но и самым инициативным премьером СНГ. Филип частый гость в Беларуси, такая же настойчивость свойственна и стилю переговоров. Это с его подачи заседание межправительственной комиссии решено проводить дважды в год.

Основное внимание сегодня уделили экономике. Беларусь входит в топ-10 крупнейших партнеров. По итогам прошлого года, товарооборот Минска и Кишинева приблизился к четверти миллиарда долларов. Но потенциал куда больше. Страны намерены значительно поднять уровень экономического взаимодействия.

Минск и Кишинев объединяют давние добрые отношения и прочные связи. Это подтверждает и регулярность контактов на высшем уровне - всегда хорошая подушка безопасности для общих планов. На улицах Кишинева можно заметить белорусские троллейбусы. 70% аграрного автопарка страны бренда МТЗ. Есть еще большая потребность в технике, ведь львиную долю доходов приносит Молдове именно аграрный сектор. По итогам недавней межправительственной комиссии, у стран появились новые проекты, в том числе по линии АПК.

Что касается международной повестки - и здесь полное единство. 4 года назад Молдова подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Но нынешний руководитель страны видит перспективы в восстановлении связей с евразийской пятеркой. В мае Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Помимо внешних, хватает и внутригосударственных вопросов - в феврале в Молдове состоятся парламентские выборы.

Сегодня во Дворце Независимости обсудили возможности и для укрепления белорусско-казахстанского партнерства. Александр Лукашенко встретился с председателем сената парламента этой страны. Казахстан для нас стратегический и надежный партнер. Но даже, несмотря на неплохой рост товарооборота, это не предел.

В Казахстане 8 сборочных производств нашей техники и оборудования. Это Белаз, МТЗ, Гомсельмаш, Минский автомобильный, Бобруйскагромаш. На результат в торговле и двусторонних проектах одну из ведущих ролей играет и личная дружба двух лидеров.

Безусловно, во Дворце Независимости обсудили и итоги прошедшей конференции. Глава казахстанской делегации впечатлен речью белорусского лидера. Такой разговор - хорошая возможность узнать о реакции. Токаев рассказал и о мнениях других европейских политиков и президентов.

Искать ответы на сложные вопросы международной обстановки продолжат уже на следующей неделе. Официальный Минск озвучит свою позицию в Астане, где состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности.