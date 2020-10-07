Президент Беларуси провел телефонный разговор с президентом России

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава белорусского государства поздравил своего российского коллегу с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки. В частности, президенты предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане. В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение. Ведь в регионе продолжают гибнуть люди.