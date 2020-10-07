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Президент Беларуси провел телефонный разговор с президентом России

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Глава белорусского государства поздравил своего российского коллегу с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки. В частности, президенты предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане. В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение. Ведь в регионе продолжают гибнуть люди.

Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией

Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации. Большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили проблеме распространения коронавирусной инфекции, высказав озабоченность ростом заболеваемости. Кратко президенты затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса, обсудили также некоторые другие аспекты международной ситуации.



Обсуждая вопросы двустороннего сотрудничества, лидеры вновь положительно отметили роль межрегиональных контактов и взаимодействие предприятий, которые находятся в кооперационных связях. В данном русле в качестве перспективных отмечены сферы сотрудничества между вузами, научными учреждениями, академическими школами - добавили в пресс-службе президента Беларуси.

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